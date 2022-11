Derechos de la infancia en Andalucía

180 mil niños andaluces no pueden permitirse comer fruta o verdura, rara vez carne o pescado y tampoco pueden mantener su casa a una temperatura adecuada... son datos del INE que hoy han puesto en relieve la ong Save the children y el defensor del pueblo andaluz. Andalucía es la comunidad que con más la pobreza infantil severa ha aumentado 5 puntos desde el año pasado. Hemos retrocedido a niveles de la crisis de 2008, según Save the Children son los efectos de la pandemia que igualan a España