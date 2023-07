Noticias Andalucía 2 - 28/07/2023

No hay condena para Boliden. La multinacional sueca no tendrá que pagar los casi 90 millones de euros que le reclamaba la Junta de Andalucía por la limpieza del vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar, según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla. Desestima, así, la demanda, y da la razón a la minera sueca, concluyendo que no tenía obligación de restaurar la situación de los terrenos afectados a su estado anterior.

Llega el fin de semana más intenso de todo el año en las carreteras andaluzas. A las 3 se activa la operación especial de tráfico de la DGT. Se esperan casi dos millones de desplazamientos de largo recorrido de aquí al domingo. También Renfe y los aeropuertos han reforzado su servicio de trenes y de aviones.

Hoy les vamos a invitar a todo un paseo por nuestra galaxia. Desde Almería. Un emblema de la ciencia, el observatorio de Calar Alto, ha cumplido medio siglo de vida. 50 años observando los planetas, los cometas, las estrellas. Estaremos en este referente mundial de la astronomía, que además protagoniza desde hoy una exposición de fotos en el Paseo de Almería.

un nombre propio que también es noticia. El director de orquesta granadino Pablo Heras Casado se ha convertido en el primer español que abre el Festival de Bayreuth, en Alemania, uno de los más prestigiosos de la música clásica en el mundo, y que se dedica íntegramente al genio de Wagner. Este domingo volverá a disfrutarse allí su "Parsifal".