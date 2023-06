Noticias Andalucía - 28/06/2023

Debate de política general de Andalucía. Discurso del presidente Juanma Moreno de algo más de una hora con tintes sociales en el que ha abordado algunos de los temas más polémicos del momento como son Doñana y la sequía. También, y con las protestas sanitarias de fondo, Moreno ha anunciado la contratación de más de 30.000 refuerzos para este verano.

Empeora la situación de abastecimiento de agua en el norte de la provincia de Córdoba, con Hinojosa y Belalcázar sin agua corriente. Aunque la empresa Emproacsa de la Diputación ha decidido no hacer los cortes nocturnos anunciados, la bajada de presión hace que estos pueblos no tengan agua. Hoy se han reunido la mayoría de los alcaldes de los Pedroches y el Guadiato, que representan a 80.000 habitantes- con las Confederaciones del Guadalquivir y Guadiana y otras autoridades. Piden que se repare con celeridad los generadores del bombeo entre el embalse de La Colada y Sierra Boyera. Se descarta poner uno de apoyo porque son específico para esta función y no hay en el mercado.

Minuto de silencio hoy en Torrox, Málaga, para condenar una brutal agresión machista ocurrida ayer tarde en la localidad. Un hombre de 69 años, exmilitar, disparó en el pecho a su expareja, y después se suicidó.