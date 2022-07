El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de cárcel a Griñán y la inhabilitación de Chaves en el caso de los ERE. Ha sido con los votos de tres magistrados frente a dos discrepantes, que defendían quitar la pena de prisión en el caso del primer ex presidente de la Junta. Confirmadas las condenas también a cinco ex consejeros y la ex ministra Madgalena Álvarez. Y tres ex altos cargos de Empleo quedan absueltos.

Otro de los titulares del día es la imagen del nuevo gobierno de Andalucía, que ayer mismo daba a conocer el presidente Moreno. El nuevo ejecutivo Andaluz se hacía la foto de familia esta mañana, en los jardines del Palacio de San Telmo...Posteriormente los hemos vuelto a ver en otra imagen, ya en la primera reunión del Consejo de Gobierno de esta legislatura....

Como cada viernes, la Junta actualiza los datos de la pandemia aquí en Andalucía, relativos a los mayores de 60 años. Lo vemos. La incidencia cae 65 puntos del viernes aquí, y se sitúa en 306 casos por cada cien mil habitantes. Se han notificado otros 2.165 nuevos contagios y 55 fallecimientos. En los hospitales, tenemos 16 pacientes más en planta y nueve más en UCIs.

En cuanto a los casos por la Viruela del Mono, se han notificado 320 casos activos, la mayor parte de ellos registrados en la provincia de Málaga. Mientras que 78 se encuentran en investigación y 165 han sido descartados de esta patología.