El presidente de la Junta anuncia su nuevo gobierno para Andalucía. Habrá trece consejerías, dos más, y al frente de ellas siete mujeres y seis hombres. Moreno mantiene a cuatro de sus consejeros, e incorpora a independientes. Tomarán posesión mañana martes, cuando también está previsto el primer consejo de Gobierno.

Sustituye a Bendodo como número dos del ejecutivo andaluz Antonio Sanz, como nuevo consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social... Y las consejerías de Economía y Hacienda se fusionan, con Carolina España como nueva consejera

Será mañana cuando los nuevos consejeros tomen posesión de sus cargos, después de que este sábado lo hiciera ya el presidente, Juanma Moreno. Fue en este acto, que se celebró por primera vez en 28 años fuera del Parlamento, a pie de calle, frente al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, y ante 600 invitados. Entre ellos el líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijoó y el expresidente Mariano Rajoy, así como otros presidentes autonómicos del PP. En representación del gobierno central asistió el Ministro de Agricultura, Luis Planas.

Un nuevo Ejecutivo del que ya no formará parte el hasta ahora vicepresidente, Juan Marín. Dice que el presidente Moreno le ofreció estar en el gobierno andaluz, pero que, por coherencia política, ya que su partido, Ciudadanos, ya no está en el Parlamento, no lo ha aceptado. Añade que ofrece su colaboración al nuevo presidente de la Junta, y que deja para septiembre su futuro laboral