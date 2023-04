Noticias Andalucía - 25/04/2023

La comisión europea se posiciona en contra de la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. Considera que el plan presentado en el parlamento por PP y Vox, podría degradar el humedal. Desde la Comisión añaden que están profundamente preocupados porque el proyecto no sólo no protege el espacio natural, sino que va, dicen, en sentido contrario. Y añaden que aún sin el impacto negativo que acarrearía la norma, España no está haciendo lo suficiente para proteger Doñana.

Es la postura del Comisario europeo de Medio Ambiente tras su reunión ayer con el consejero Fernández Pacheco, que esta mañana, entrevistado en radio nacional, ha insistido en que la norma, dice, tiene margen de mejora.

Desde el gobierno central, la ministra de Transición Ecológica ha pedido a la junta andaluza que retire su proyecto de ley sobre Doñana. De no ser así, ha dicho, no se sentarán a negociar. Ribera ha asegurado que está en juego el futuro del Parque Nacional y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.