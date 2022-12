Noticias Andalucía 2 - 23/12/2022

Tráfico pone en marcha desde hoy su operación especial por Navidad, con CUATRO MILLONES de desplazamientos previstos por las carreteras andaluzas. También días de gran movimiento en las estaciones de tren y en aeropuertos, como el de Málaga, donde hay programados, durante estas fechas de Navidad, casi 7.000 vuelos, una cifra superior a los que se registraron en las vacaciones navideñas pre-pandemia.

Las compras de última hora, de cara la nochebuena y la navidad, nos pueden salir más caras... Hemos estado en mercados de Almería, Huelva y Cádiz y a la subida generalizada de precios, se suma la de estos días. Muchos, este año, han apostado por sustituir los productos más caros.

El ex presidente Griñán alega que tiene cáncer y pide la suspensión de su ingreso en la cárcel porque allí, dice, no podría recibir tratamiento. La Audiencia de Sevilla ha ordenado que lo examine un forense, y el informe que redacten determinará su entrada, o no, en prisión.