Noticias Andalucía - 23/12/2022

Tráfico pone en marcha desde hoy su operación especial por Navidad, con CUATRO MILLONES de desplazamientos previstos por las carreteras andaluzas. También días de gran movimiento en las estaciones de tren y en aeropuertos, como el de Málaga, donde hay programados, durante estas fechas de Navidad, casi 7.0 vuelos, una cifra superior a los que se registraron en las vacaciones navideñas pre-pandemia.

El abogado del ex presidente José Antonio Griñán, ha pedido la suspensión de su ingreso en prisión por motivos de salud, tras el requerimiento de la Audiencia de Sevilla para que lo haga de forma voluntaria en un plazo de diez días. La defensa alega que Griñán sufre un cáncer de próstata de alto riesgo que exige, dicen, un tratamiento que no puede tener en prisión. Ante esta petición, la Audiencia de Sevilla ya ha ordenado que sea examinado por un médico del Instituto de Medicina Legal. El informe que redacten determinará la decisión sobre su entrada o no en prisión.

Detenidas medio centenar de personas en la provincia de Sevilla por cultivo de marihuana, en una operación de la Guardia Civil en nueve pueblos. Se les imputan delitos contra la salud pública. Los agentes han realizado una treintena de registros en municipios como Carmona, La Rinconada o Lebrija. Se han incautado más de seis mil plantas de marihuana.