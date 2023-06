Noticias Andalucía - 21/06/2023

Finalmente, la ciudad de Belgrado, en Serbia, va a acoger la Expo 2027. Málaga ha quedado segunda en las votaciones, ha perdido por solamente 11 votos, en la Asamblea del Buró Internacional de Exposiciones que se ha celebrado en París. Es una enorme decepción, después de tres años de trabajo intenso por la candidatura de todas las instituciones.

La fiscalía anticorrupción se muestra a favor de que José Antonio Griñán, no entre en prisión por su cáncer incurable. En un escrito conocido hoy, el Ministerio Público asegura que "no se opone" a que el ex presidente de la Junta de Andalucía, condenado a seis años por el caso de los ERE, evite la entrada en prisión debido a la enfermedad "muy grave" que padece. La fiscalía responde así al informe que hace unos días emitía el Instituto de Medicina Legal.

Van a ver el momento en el que la Guardia Civil detenía en Lucena del Puerto, en Huelva, a un individuo por presuntamente difundir propaganda yihadista del DAESH. Lo hacía entre la comunidad musulmana y también por internet, aprovechando su condición de líder espiritual como imán no oficial. El detenido ya está en prisión. Una operación del Servicio de Información de la Guardia Civil, en colaboración con el CNI y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.