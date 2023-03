Noticias Andalucía - 21/03/2023

La Comisión europea advierte de posibles sanciones y vuelve a pedir explicaciones a la Junta por la nueva proposición de ley para regularizar cultivos en el entorno de Doñana. En esta carta, denuncian que la mala situación de los acuíferos del parque se agravaría significativamente, dicen, de llevarse a cabo el plan presentado en el Parlamento por PP y Vox. La Comisión amenaza con recurrir de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría, alertan, imponer multas a España.

Con esta manifestación, trabajadores de los tres centros de Navantia en la Bahía de Cádiz han reclamado que los proyectos anunciados para los astilleros se plasmen en un plan estratégico que determine, dicen, el reparto y el plan de empleo. También han denunciado que el plan industrial y la negociación del convenio están paralizados.

Hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, ellos son los protagonistas. Las asociaciones recuerdan que estas personas no son enfermas y su discapacidad no les impide acceder al mercado de trabajo, para conseguir su inclusión real. También clave es la atención temprana. Conocemos la experiencia de Mariana, sus dos hijos tienen síndrome down.

Hoy, como ven, los poemas y los versos han llegado hasta los mercados, porque también es el Día Mundial de la Poesía. Entre otras actividades, hemos visto este reparto de bolsas con poemas impresos y, desde hoy, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes Letras guarda un legado de Federico García Lorca, en memoria y homenaje del universal poeta granadino.