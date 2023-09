Noticias Andalucía - 18/09/2023

Controlado en Algeciras el incendio forestal que se declaraba este sábado. El fuego ha arrasado más de 150 hectáreas, parte de ellas pertenecientes a al Parque Natural del Estrecho, según la medición preliminar. La alta humedad y la lluvia han ayudado al control de las llamas, que obligaron incluso a confinar a los residentes de una urbanización cercana y a desalojar varios cortijos. El Infoca afronta ahora las tareas de remate y extinción del fuego.

Un año después del incendio de Los Guájares, en Granada, los cuatro municipios afectados han pedido al gobierno que cambie los requisitos para poder pedir las ayudas. Los ayuntamientos de El Valle, Abuñuelas, el Pinar y Los Guájares aseguran que no se pueden acoger a las compensaciones económicas de dos millones y medio de euros porque los municipios tienen que aportar la misma cantidad y no tienen ese dinero. Dicen que es imposible para unos pueblos que, juntos, no llegan a los cuatro mil habitantes.

El Presidente de la Junta ha presidido hoy el acto de apertura del curso académico en la Universidad de Almería. Allí ha anunciado que el consejo de Gobierno de mañana va a aprobar el nuevo modelo de financiación de la Universidad pública andaluza, con el respaldo, asegura, del consejo andaluz de universidades. El nuevo modelo buscará una armonización financiera, dice, entre las diez universidades andaluzas.