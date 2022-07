Ronda de consultas hoy del nuevo presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, con los grupos políticos con representación en la cámara autonómica. Contactos de cara al debate de investidura de esta semana, y que han sido de mayor a menor, comenzando con PP y seguido de PSOE, VOX, "Por Andalucía" y "Adelante Andalucía". Y esta tarde, a las cuatro y media, se reúne la mesa para convocar ese pleno de investidura.

En el PP han destacado la estabilidad que, dicen, genera la victoria electoral de Moreno. En el PSOE, Juan Espadas no descarta seguir postulándose como senador, aunque ya tenga acta de diputado en el Parlamento andaluz. Desde Vox no han desvelado si votarán en contra o se abstendrán en la investidura. Por su parte, la líder de "Por Andalucía" ya ha adelantado que votarán NO a Moreno, al igual que "Adelante Andalucía".

Hablamos ahora de economía y de la inflación porque la subida de los precios es ya la segunda preocupación de los andaluces, sólo por detrás del paro. Así lo asegura el último Barómetro Andaluz de la Fundación CENTRA. Entre sus conclusiones, que el encarecimiento del nivel de vida afecta a 9 de cada 10 andaluces. Muchos de ellos, casi un 25 por ciento de los encuestados, ha tenido, incluso, que cambiar su destino habitual de vacaciones debido a la situación económica. Más del 13 por ciento, asegura, no podrán irse de vacaciones este verano.

En relación al tiroteo sucedido esta pasada madrugada, 01:10, en la discoteca Opium de Marbella, hay cinco personas heridas: Cuatro por heridas de bala (una de ellas en estado grave) y una persona, presunto autor de los disparos, presenta heridas de arma blanca en tórax y cabeza (en estado grave). Está detenido y bajo custodia policial. La investigación se encuentra abierta a la espera de nuevas averiguaciones.