Noticias Andalucía - 17/10/2022

Detenido el presunto autor de los disparos que ayer acabaron con la vida de un hombre de 47 años en Salar, en Granada. Un tiroteo en la reyerta entre dos familias, que terminó con cinco heridos y la víctima mortal. Además, la Guardia Civil investiga el incendio intencionado, registrado esta madrugada en un vehículo y una vivienda, y que ha afectado a propiedades de las familias implicadas.

La Audiencia Nacional juzga desde hoy a 3 de los 13 acusados en el "'caso Madeja"', el presunto pago de mordidas a funcionarios a cambio de contratos en obras públicas en torno a la empresa sevillana Fitonovo. Las otras diez han llegado a conformidad, entre ellos el ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo. Los que siguen en juicio son los ex concejales de IU José Manuel García y Antonio Rodrigo y el ex director general de Medio Ambiente del PP Joaquín Peña. Las defensas alegan que han prescrito los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El Consejo de Gobierno de la Junta va a nombrar mañana martes a Juan Marín Presidente del Consejo Económico y Social. Juanma Moreno recupera así al que fuera líder de Ciudadanos y su vicepresidente en el anterior ejecutivo. Marín quedó fuera de la cámara en las últimas elecciones porque su partido NO sacó ningún escaño. El Consejo que presidirá es un órgano consultivo que depende de la Consejería de Empleo. Su retribución ronda los 65 mil euros anuales.

Salvamento Marítimo rescataba anoche a los tripulantes de una embarcación que consiguieron llegar por sus propios medios a la isla de Alborán, donde permanecieron varias horas en el destacamento de la Armada. Han sido trasladados al puerto de Motril. Se trata de tres personas de origen magrebí que presentan buen estado de salud. Durante todo el fin de semana, Cruz Roja Almería ha atendido a más de 170 personas, incluso algunos bebés.