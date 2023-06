Noticias Andalucía 2 - 13/06/2023

El Parlamento andaluz acoge desde esta mañana las comparecencias hoy por la polémica proposición de ley de PP y VOX para ampliar regadíos en el entorno de Doñana. No han acudido, como ya habían anunciado, la ministra de Transición Ecológica, que argumentó que los ministros NO están obligados a comparecer y pidió que en su lugar se invitara a científicos y tampoco la Confederación del Guadalquivir, que ha remitido a la Cámara un informe indicando que la proposición NO es compatible con la planificación hidrológica de la cuenca.

Desde hoy, y hasta el jueves, unos 50.000 alumnos andaluces se examinan de la prueba de acceso a la universidad. En total, se han habilitado 129 sedes en toda la comunidad para estas pruebas. Hoy, los clásicos nervios, pero también un dato tranquilizador: más de 90% aprueba.

otro dato que es noticia hoy, relacionado con un asunto bien diferente, la trata de mujeres. En Murcia y Almería han sido liberadas 15 mujeres víctimas de trata y explotación sexual, tras desmantelar dos organizaciones criminales. Las captaban en otros países, y aquí eran obligadas y vigiladas. Hay 16 detenidos.

Hoy conoceremos también la Memoria que ha presentado Cruz Roja, con el balance del pasado año 2022, en el que atendió a 800.000 personas. Señalan que la crisis de refugiados por la guerra de Ucrania triplicó la demanda de atención y las plazas de acogida y que también aumentó, en un 20%, la llegada de inmigrantes a nuestras costas.