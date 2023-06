Noticias Andalucía - 13/06/2023

El Parlamento andaluz acoge hoy martes las comparecencias por la polémica proposición de ley de PP y VOX para ampliar regadíos en el entorno de Doñana. Intervenciones de veinte minutos, que comenzaron esta mañana y seguirán esta tarde, y que incluyen a entidades agrarias, sindicatos o regantes. No han comparecido, como ya habían anunciado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que argumentó que los ministros no están obligados a comparecer y planteó que en su lugar se invitara a científicos. Y tampoco la Confederación del Guadalquivir, que ha remitido a la Cámara un informe indicando que la proposición NO es compatible con la planificación hidrológica de la cuenca. Desde la Junta de Andalucía aseguran que están dispuestos a modificar la ley de regadíos de Doñana con aportes, señalan, "viables y creíbles".

Los precios se mantienen en Andalucía, pero baja la inflación con respecto al año pasado. El abaratamiento de los carburantes y, sobre todo, de la vivienda, son las causas de este descenso, que, según el INE, ya se va notando en los bolsillos de toda España. Aunque siguen subiendo los precios del ocio y de los alimentos, lo hacen cada vez menos, y se estabiliza el coste de los artículos de primera necesidad, como el pan o los cereales.

Todo un mito, el cantautor norteamericano Bob Dylan llega esta noche a los jardines del Generalife, en el recinto de la Alhlambra de Granada. Ofrece un concierto extraordinario que nadie podrá grabar en sus móviles porque, como ocurrió el pasado fin de semana en Sevilla, les serán requisados a la entrada. Dylan, Premio Nobel de Literatura, termina aquí la escala andaluza de su tour mundial. Las entradas, y son más de mil quinientas, para el concierto de esta noche volaron en poco más de media hora.