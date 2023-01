Noticias Andalucía - 13/01/2023

En Marbella, los submarinistas de la Guardia Civil prosiguen la búsqueda de los restos de la mujer colombiana de 46 años asesinada por su ex pareja, cuyo cadáver fue hallado el domingo en la playa decapitado y sin manos. El autor confeso del crimen, que ya está en prisión, la mutiló tras matarla para dificultar su identificación en caso de que se localizara el cuerpo, como así ha sido. Confirmado este caso ya como violencia machista, son TRES las mujeres asesinadas aquí en Andalucía en estos pocos días que llevamos de 2023.

Confirmado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que Natalia es ya la cuarta víctima de la violencia machista en nuestro país, tercera en Andalucía Este mediodía, en Marbella, se ha guardado en su memoria un minuto de silencio para condenar su asesinato a manos de su expareja.

En las próximas horas, la Audiencia de Sevilla dictará los términos concretos de la suspensión de pena del ex presidente Griñán, condenado a 6 años por malversación en el caso de los ERE. El PP, que ejerce la acusación particular, se ha sumado a la posición de la Fiscalía y piden igualmente que Griñán no entre en prisión por ahora, hasta que el forense emita un nuevo informe sobre la evolución del cáncer de próstata que padece.

Hablamos ahora del coste de la vida, porque el Índice de Precios de Consumo, el IPC, ha subido en Andalucía más de un 6% durante el año pasado. Es la tercera tasa más alta de encarecimiento de alimentos del país. Según estos datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el mes de diciembre han subido, pero lo han hecho más ligeramente, dos décimas. Se moderaron los precios de carburantes y electricidad, pero subieron la ropa y el calzado y especialmente la cesta de la compra. Los alimentos en nuestra comunidad fueron un 17% más caros que un año antes.