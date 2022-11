Noticias Andalucía - 07/11/2022

Minuto de silencio contra la violencia machista en Benalmádena, en Málaga. Otra mujer asesinada a manos de su marido. En este caso, la víctima tenía 69 años, y 80 el agresor, que tiene Alzheimer, y que, a la espera del examen forense, ya ha pasado a disposición judicial. El hombre había sido detenido en tres ocasiones por violencia machista, pero no había medidas judiciales contra él.

La defensa del expresidente andaluz José Antonio Griñán pide a la Audiencia de Sevilla que rechace la petición de la Fiscalía para que ingrese ya en prisión. Entre sus argumentos, que ya tiene 76 años, que ha pasado más de una década desde que estuvo funcionando el sistema de los ERE y que no tiene antecedentes. El escrito asegura -además- que Griñán "no es un político corrupto". Por otra parte, la Audiencia da 3 días de plazo a Anticorrupción y al PP, que es acusación particular, para que se pronuncien sobre ese ingreso en prisión.

Los pensionistas de Córdoba han vuelto hoy a las calles, en sus habituales protestas de los primeros lunes de mes, en demanda de una subida de las pensiones. Reclaman reuniones con las fuerzas políticas, para que en los presupuestos del próximo año se incluyan partidas específicas. Aseguran que 6 de cada 10 pensiones no alcanzan ni los mil euros.

La cárcel de Botafuegos, en Algeciras, se encuentra entre las prisiones españolas que más teléfonos requisa a los presos. Más de 700 en los últimos 5 años. Este fin de semana, se han confiscado 10 móviles de última generación, ocultos en dobles fondos dentro de las celdas. Los funcionarios reclaman que se les dote de inhibidores de frecuencia actualizados; el que tienen, se quejan, no es efectivo frente a la red 4G de los móviles más modernos, ni contra el uso de drones.