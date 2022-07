Como en el resto del país, repuntan los casos de Covid en Andalucía. La incidencia escala a los casi QUINIENTOS casos por cada cien mil habitantes, son 54 puntos más que el viernes. Se han confirmado otros CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS positivos, y TREINTA fallecimientos. En los hospitales, ya son SETECIENTOS OCHO los pacientes ingresados en planta, y 35 en UCIs.

Son los datos actualizados hoy por la Junta, referidos como siempre a mayores de 60 años. A pesar de estas cifras, el gobierno autonómico dice que Andalucía no está en 7° ola, pero para tratar de evitarla, sigue reclamando la 4° dosis en residencias y para mayores de 80 años. El consejo de gobierno, reunido como casi todos los martes en el Palacio de San Telmo, también ha pedido hoy al gobierno central la reforma urgente del sistema de financiación autonómica. Dice el portavoz, Natalia Garmendia, que debería de anunciarlo en el próximo debate sobre el estado de la nación.

Se han actualizado también hoy los datos sobre la viruela del mono. Según la Junta de Andalucía, hay 130 casos activos en Andalucía, 57 en investigación y 89 descartados. Otros VEINTE casos antes confirmados ya están inactivos.

En clave política, la actividad ha vuelto hoy al Parlamento de Andalucía. Allí, como cada 5 de julio, se ha conmemorado el nacimiento de Blas Infante, reconocido desde 1983 como Padre de la Patria Andaluza. Este año, y a diferencia de lo que es habitual, el acto NO ha contado con las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios al estar pendiente la constitución de la Cámara andaluza tras las elecciones... VOX ha sido el único de los partidos de la Diputación Permanente que no ha participado en un acto en el que no ha faltado ni la tradicional ofrenda floral ante el busto de Blas Infante, ni el himno de Andalucía.