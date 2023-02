Noticias Andalucía - 01/02/2023

Concentración y minuto de silencio en La Línea, en Cádiz. Condena por un caso que la justicia investiga como violencia de género. En una vivienda se localizaban ayer los cuerpos de una pareja muerta a tiros. La principal hipótesis es que el hombre, suizo de 65 años, disparó con un revólver a la mujer, de 64 y origen italiano, y tras matarla se suicidó.

Con ella serían ya TRES las mujeres asesinadas por violencia machista aquí en Andalucía en lo que va de año, apenas un mes, siete en España. La pareja estaba en proceso de separación, según fuentes de la investigación, que continúa abierta. Nos vamos en directo a La Línea.

Frente al Parlamento andaluz, convocados por COAG, un centenar de apicultores se han concentrado hoy para reclamar medidas de apoyo, ante la crítica situación que, aseguran, sufre el sector. Los apicultores denuncian que no pueden competir con la miel importada de China que, según ellos es de baja calidad y no se etiqueta como tal, mientras el 80 por ciento de la miel española, aseguran, no llega al consumidor.

El próximo día 20 comienzan las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla. Lo ha anunciado esta mañana el presidente Moreno, quien, además, asegura que la Junta está estudiando un AVE directo entre Sevilla y Málaga que una ambas ciudades en 50 minutos.