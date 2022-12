Planas deja para enero las medidas sobre la cesta de la compra

El ministro de Agricultura, Luis Planas, apunta en una entrevista en TVE, que "las medidas para frenar los precios de los alimentos pueden estar listas a partir del mes de enero", pero no ofrece más detalles porque las conversaciones con la gran distribución aún están en curso y no hay cerrado un acuerdo. Defiende que el acuerdo pesquero fue bueno y que se reunirá con los pescadores que faenan en el Mediterráneo para articular ayudas. Con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, Planas indica que "el PP de Casado y ahora de Feijóo nos ha llamado gobierno ilegítimo. No han aceptado el resultado electoral (...) Esperemos que no se admita el recurso del PP".