La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este lunes al PP de "buscar la pelea y el ruido" por su oposición al plan de ahorro energético de su Ejecutivo. "No vamos a permitir que ninguna administración haga insumisión", ha asegurado en referencia a la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró en un primer momento que la Comunidad de Madrid no cumpliría con algunas de las medidas del decreto. "Ese camino lo conocemos, desgraciadamente no hace mucho, y terminó mal", ha advertido, y ha insistido en que "hay que cumplir con las leyes".

En un acto junto a alcaldes del Campo de Gibraltar en Algeciras, Montero también ha cargado contra la "falta de liderazgo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha recalcado que "se espera del principal líder de la oposición ponga orden en su partido", ya que "la agenda política la está marcando Ayuso" y ha sostenido que Feijóo "no está capacitado para liderar la voz dentro de su partido, cuanto más para liderar un país como España".

Foto: EFE/J.J. Guillén