Marlaska pide al PP que no use el terrorismo para la confrontacion política



Madrid, 9 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este sábado al PP que no utilice "el terrorismo y el sufrimiento como un arma de confrontación política" y le ha recordado que "la política antiterrorista es una política de Estado".

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo del acto del Orgullo, que se celebra en Madrid, el ministro ha hecho esta exigencia al PP al ser preguntado por la afirmación del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que trabajará para que sea derogada la ley de Memoria Democrática.

El dirigente popular, durante el acto de su partido en Ermua (Vizcaya) por el 25 aniversario del secuestro y asesinato del concejal popular Miguel Angel Blanco, ha criticado esa norma, que será aprobada el jueves en el Congreso tras un pacto suscrito entre el Gobierno y EH Bildu para sacarla adelante.