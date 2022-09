CGPJ: Lesmes exige a Sánchez y Feijóo que se reúnan "con urgencia"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha advertido en su discurso de apertura del año judicial, en relación con el bloqueo de la renovación del Poder Judicial que "las recurrentes llamadas de atención desde la Sala de Gobierno no reciben otra respuesta que la indiferencia" y ha llamado a preguntarse "hasta dónde llega la responsabilidad de quién preside el CGPJ y el Supremo" cuando se está produciendo este "deterioro". "Hoy la confianza ha desaparecido y los daños derivados de la no renovación no solo no revierten sino que se agravan [...] solicito al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas o de no serlo sea restituido en la plenitud de sus competencias [...] de no ser atendido este llamamiento será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones". Al hacer "públicamente" este llamamiento, Lesmes se ha dirigido al rey Felipe VI, que ha presidido el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

Foto: El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes (i), ante el rey Felipe, interviene en el acto de apertura del Año Judicial 2022/2023 este miércoles en la sede del Tribunal, en Madrid. EFE/ J.J Guillén