La escritora nicaragüense Gioconda Belli rompe su pasaporte

En los últimos ocho días, las autoridades de Nicaragua han retirado la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses disidentes del régimen del presidente, Daniel Ortega. Entre los que le han retirado la nacionalidad está la escritora Gioconda Belli, que ha roto en directo su pasaporte durante una entrevista en el canal 24 Horas. "Este papel que es el pasaporte nicaragüense no me hace a mí nicaragüense, no me quita la nacionalidad que hayan cambiado la Constitución porque no la podían cambiar. Una Constitución solo se cambia en dos periodos y lo hicieron exprés", ha dicho Belli.

Foto: Gioconda Belli (INTI OCON/AFP)