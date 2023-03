CEOE defiende que "hay que trabajar por pensiones dignas", pero critica que se les ha excluido del debate

El presidente de la patronal de empresarios CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su opinión sobre la reforma del sistema de pensiones acordado por los socios del Gobierno. Ha defendido este martes que cree que hay otras fórmulas para fortalecer el sistema de pensiones, como el ahorro de la Administración que apunta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

“Me gusta intentar hablar con realismo y responsabilidad”, ha indicado, y “vamos a encargar una serie de expertos que conocen estos temas en España para que analicen de verdad esto que se va a plantear”.

“Por supuesto, hay que trabajar por esas pensiones dignas, nadie lo está discutiéndo”, ha remarcado, indicando que Europa busca “casar la cuenta”. Garamendi se ha referido a la Airef, que ha indicado que puede haber ahorros de hasta 60.000 millones de euros para el Estado. “Ahí, por ejemplo, podría haber un margen importante también para que se le haga caso a la AIReF”, ha señalado.

Por otro lado, el presidente de la CEOE ha señalado que “se nos ha hurtado el debate” y “no es cierto que no hemos podido plantear cosas”, remarcando que sí lo han hecho anteriormente, pero, “como siempre, nunca se nos han dado los datos”.

Preguntado sobre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha expresado que no habían recibido propuestas de la CEOE, Garamendi ha defendido que “a fecha de hoy, nosotros no tenemos la memoria económica” y “es muy difícil hablar de nada si no me están dando los datos”.

En esta línea, ha puesto en valor los acuerdos en el diálogo social alcanzados hasta ahora y pide que se siga en esa línea. Preguntado sobre si el ministro Escrivá miente, ha afirmado que “no dice la verdad”.

Foto: EFE/ Morell