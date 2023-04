EGB, Economía General Básica: Hipotecas fijas y variables

El economista y trader, Pablo Gil, explica que los precios de la vivienda responden a la oferta y la demanda, desde la última crisis ha descendido el número de pisos de obra nueva. El precio de la vivienda ha subido, pero no ha alcanzado el pico de 2008. A la hora de decidir entre compra y alquiler, hay que ver qué resulta más rentable y si se pueden asumir los costes hipotecarios. Si la inflación va a ser más alta, la mejor opción sería la compra para los que se lo puedan permitir. La evolución del euríbor hace daño, pero no se traslada a los precios como una fuerte corrección a la baja, porque la mayoría de las hipotecas son a tipo fijo. El esfuerzo de compra de un piso es un 30% de los ingresos, además del desembolso inicial, más cuantioso y a los que muchos jóvenes no pueden hacer frente.