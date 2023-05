Noms Propis | Psiquiatra Ramos Quiroga - RTVE.es

Josep Antoni Ramos Quiroga visita 'Noms Propis', programa dirigit i presentat per l'Anna Cler qui explica la gran eficiència que tenen les teràpies de la psiquiatria i la forma en què poden arribar a canviar l'evolució de les persones.

“A hores d’ara estem veient que tota la franja d’adolescència és on està havent-hi més impacte i nosaltres saben que més del 70% dels trastorns mental s'originen durant la infantesa i adolescència per això és tan important que posem l’accent per fer una bona prevenció en termes de salut”.

Ramos Quiroga es cap de servei de psiquiatria, president de l'Hospital Vall d'Hebron i expert en trastorns del neurodesenvolupament, com el TDAH, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.