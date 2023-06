Noms Propis - Ramon López de Mántaras, professor investigador del CSIC, expert en IA

Anna Cler conversa amb Ramon López de Mántaras, professor investigador del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i exdirector i fundador de l'Institut d'Investigació d'intel·ligència artificial (IIIA). Màster en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Califòrnia Berkeley, doctor en física per la Universitat de Tolosa i doctor en informàtica per la Universitat Politècnica de Barcelona.

López de Mántaras va guanyar el Premi Nacional d'Investigació en la categoria de Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions l'any 2018.

A més, ha rebut també, el Ciutat de Barcelona a la investigació el 1981; el Robert S. Engelmore Memorial Award de la American Association of Artificial Intelligence (AAAI) el 2011; el nacional de la Societat Científica Informàtica el 2012, el Distinguished Service Award de la European Association of Artificial Intelligence, el 2016 i el IJCAI Donald E. Walker Distinguished Service Award, el 2017.