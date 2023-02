Noms Propis - Mireia Vilanova, productora | RTVE Play Catalunya

La jove productora Mireia Vilanova ha produït més de 25 curtmetratges, un dels quals s’ha quedat a les portes d’optar als Premis Oscar. Viu a Los Ángeles, una ciutat que diu que no és fàcil per viure, però que li ha ofert la possibilitat de conèixer de prop el món del cinema i a algunes estrelles. A ‘Noms Propis’ Vilanova explica que no tanca les portes a tornar a viure algun dia a Barcelona, però per ara no li falten oportunitats als Estats Units.