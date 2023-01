Mireia Coma-Cros, professora de ioga | Noms Propis

Mireia Coma-Cros va estudiar filosofia i ha treballat durant anys com a educadora social. Practica el ioga des de jove perquè a la seva família era una especialitat molt practicada. Formada als millors centres, va ser arran d’una amiga a qui li van diagnosticar un càncer que es va començar a interessar per la possibilitat d'ajudar-la a través del ioga. Assegura que els millors hospitals ja treballen en aquesta disciplina per ajudar a millorar l’estat dels malalts.