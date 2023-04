MotoGP | Márquez, a TVE: "La peor sanción es estar tres carreras lesionado"

Marc Márquez continúa su proceso de recuperación y no podrá estar tampoco en el GP de Jerez de este fin de semana. Una fecha que el de Cervera tenía marcado en rojo en el calendario. "La motivación estaba ahí y he hecho todo lo que estaba de mi mano para estar. AL final los doctores me frenaron. El riesgo era altísimo, me dijeron" afirma Márquez.

