Alonso López: "Es de sinvergüenza lo que me han hecho"

Alonso López, piloto del equipo Speed Up Racing de Moto2, ha criticado la decisión de los jueces de sancionarlo con una 'long lap' tras un toque con Sam Lowes por el que el británico se fue al suelo en el GP de Italia de Moto2. "Si me toca él a mí, no yo a él, es normal que se caiga", dice sobre la acción. "Es de sinvergüenza, porque entonces ¿cómo adelantas? Esto no se ha visto en la vida (...) Si tuviese una moto para adelantar en la recta vale, pero es imposible, necesito adelantar en las curvas", explicó.