Tina Turner: 'The Best', 'Proud Mary'... ¿con cuál de todas te quedas?

Tina Turner ha sido una de las mejores cantantes del siglo XX, desde sus inicios bajo el nombre de 'Little Ann' a mediados de los 50 hasta que en 2013 anunció su retirada de la música. Más de cinco décadas plagadas de grandes éxitos que coparon las listas en todo el mundo. Una longeva trayectoria caracterizada por sus actuaciones en directo plagadas de energía, su elegante vestuario y su característico peinado cardado, hasta se rumorea que fue ella quien enseñó a bailar a Mick Jagger, con quien tiene una mítica actuación, en su gira conjunta en 1966. Desde su primer sencillo 'A fool in love' hasta sus dos últimas nuevas canciones, 'It Would Be a Crime' y 'I'm ready', en un recopilatorio de 2008, ha vendido más de doscientos millones de discos en su carrera. imposible recordarlos todos... pero sí al menos estas cinco canciones, inolvidables. Nuestro pequeño homenaje a esta bestia del rock, tan única, tan especial