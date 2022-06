En las aldeas y regiones del Donbás, el recrudecimiento de la ofensiva rusa se ha dejado notar no solo en forma de bombardeos sino de falta de alimentos, electricidad y productos de higiene. Los combates prolongados han obligado a parte de la población a vivir de forma permanente en sótanos y refugios, en condiciones de salubridad dudosas. Los oficiales de policía de Ucrania distribuyen ayuda humanitaria entre mujeres y niños cuyos padres combaten en la guerra. En Marinka, los residentes locales no pueden salir por su cuenta, sino con el acompañamiento de algún soldado. Muchos no quieren dejar lo que queda de sus propiedades, pero saben que quedarse no es seguro.