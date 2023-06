James Cameron impactado por la "codicia" de los dueños del Titán

El director de 'Titanic', James Cameron, ha hablado tras el naufragio de los cinco pasajeros del Titán. En una entrevista se ha mostrado impactado por las similitudes entre el naufragio de este sumergible y del propio Titanic. "Ese barco yace en el fondo del océano, no por la naturaleza de su acero o la naturaleza de sus compartimentos, sino simplemente por mala navegación. El capitán fue advertido, había icebergs enfrente, era un mar sin luna y siguió adelante, por la razón que fuera. Creo que había algo de codicia, algo de gloria en ello. Y aquí estamos de nuevo. Y en el mismo lugar... Ya sabes, ahora hay un naufragio junto a otro naufragio, por la misma maldita razón", ha dicho Cameron. Cameron ostenta el récord de bajar al punto más profundo del océano. Ha realizado 33 inmersiones hasta el histórico transatlántico, dice que pasó más tiempo en el barco que el capitán en su época. Nunca confió en los materiales con los que se ha elaborado el Titán. El casco estaba compuesto por fibra de carbono y titanio. "Sabía lo que había pasado. El submarino implosionó. Envié correos electrónicos a todos los que conozco. Dije: 'Hemos perdido algunos amigos. El submarino ha implosionado. Está en el fondo en pedazos en este momento", aseguró el director, que también es constructor de sumergibles. También ha declarado que había mucha preocupación sobre este equipo y este submarino: "me preocupaba mucho, incluso en la medida en que no estaba involucrado en él porque estaba haciendo 'Avatar 2' en ese momento. Pero muchos de ellos se juntaron y escribieron una carta a "OceanGate" y dijeron: Tienes que tener certificado, no puedes abandonar a la gente, es irresponsable y podría conducir a una catástrofe".