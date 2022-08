El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado el reciente ataque a una central nuclear en Ucrania. "Cualquier ataque a las centrales nucleares es algo suicida y espero que esos ataques terminen", ha dicho Guterres en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio.

La central nuclear ucraniana de Zaporiyia fue atacada a última hora del sábado y cada parte acusó a la otra del ataque. El operador de la central nuclear ucraniana, Energoatom, ha dicho que los bombardeos rusos dañaron tres monitores de radiación alrededor de la instalación de almacenamiento de combustibles nucleares gastados y que un trabajador resultó herido. Las agencias de noticias rusas, citando a la administración separatista de la planta, dijeron que las fuerzas ucranianas dispararon esos proyectiles.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió recientemente que la forma en que se gestiona la planta y los combates que se producen en sus alrededores suponen graves amenazas para la salud y el medio ambiente. Durante la conferencia de prensa del lunes, reiteró su advertencia sobre el uso de armas nucleares. "Creo que si se utilizan armas nucleares, probablemente ya no habrá ONU capaz de responder. Puede que ya no estemos todos aquí". Y aseguró que estamos asistiendo a una radicalización de la situación geopolítica que hace que el riesgo de una guerra nuclear vuelva a ser algo que no podemos olvidar del todo.