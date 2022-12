Guerra en Ucrania | Putin admite que el conflicto podría alargarse

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado este miércoles que Rusia luchará por defender sus intereses con todos los medios disponibles y que las acciones militares en Ucrania podrían alargarse en el tiempo: "Por supuesto, esto puede ser un proceso prolongado", ha afirmado el mandatario durante la sesión anual televisada del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin. En dicha comparecencia, Putin ha advertido de que, tras más de nueve meses de conflicto en territorio ucraniano, "aumenta la amenaza de una guerra nuclear", pero que Rusia no la iniciará "bajo ninguna condición".

Putin ha asegurado que Moscú defenderá a sus aliados "con todos los medios a su alcance" en caso de necesidad. Sin embargo, el dirigente ruso ha enfatizado que "Rusia no se ha vuelto loca" y que aunque tienen armas más avanzadas y modernas que otras potencias nucleares, no quieren exhibirlas.

En esa línea, Putin ha señalado también que "a diferencia de Estados Unidos", Rusia no tiene armas nucleares tácticas en otros países y que solo las considera como armas disuasorias. "Las armas nucleares estadounidenses se encuentran en gran cantidad en territorio europeo. Nosotros no hemos transferido nuestras armas nucleares a nadie y no lo vamos a hacer", ha afirmado.