Elecciones legislativas EEUU 2022: Insultos a Biden

Estados Unidos está de campaña electoral para las reñidas elecciones de medio mandato (midterms), el termómetro para saber el respaldo popular con el que cuenta el presidente Biden y sobre todo, cómo quedan sus apoyos, y los de los republicanos, en el Congreso y en el Senado. Unas elecciones que llenan nuestros móviles de muchas expresiones que algunos no tenemos claro que significan, de dónde vienen. Es el caso, por ejemplo, de "Let´s go Brandon!". Si estás pensando ¿de qué me hablas?, pincha, que Cristina Olea te cuenta desde Washington el lío en el que se metió una periodista por no oír bien.