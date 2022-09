La divertida anécdota de May con la reina que desata las risas

El Parlamento de Reino Unido ha homenajeado a Isabel II con una sesión especial en su honor. Tras un minuto de silencio, la nueva primera ministra, Liz Truss, el ex primer ministro, Boris Johnso, o el líder de la oposición, Keir Starmerhan, han mostrado admiración tanto por la reina como por su reinado.

Quien se ha pronunciado recordando a la reina ha sido la ex primera ministra Theresa May, que ha compartido con la Cámara de los Comunes una anécdota donde ella y la reina tuvieron un momento de complicidad. Durante un pic-nic en Balmoral, un trozo de queso cayó al suelo y ella lo recogió y lo volvió a poner sobre la mesa, con la esperanza de que nadie hubiera visto su gesto visto. Sin embargo, la reina la observaba. "La miré, ella me miró, y solo sonrió", ha relatado May, que ha concluido señalando que "el queso se quedó en la mesa".