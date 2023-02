Descarrilan cuatro trenes en EE.UU. en dos semanas

Es el cuarto descarrilamiento de un tren en Estados Unidos en lo que llevamos de febrero. Ha ocurrido en Michigan, cerca de Detroit. Todas las miradas vuelven a estar puestas en la empresa Norfolk Southern Corporation. Hace solo dos semanas, uno de sus trenes también protagonizó un descarrilamiento con consecuencias nefastas: los vertidos liberaron hasta cinco tóxicos nocivos para la salud en East Palestine, una localidad cercana a Pittsburgh. Desde entonces, los vecinos exigen respuestas y denuncian que las autoridades no les están informando adecuadamente. El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, Michael Regan, ha intentado tranquilizar a los vecinos. Asegura que se han llevado a cabo mediciones de gases nocivos en el interior de 480 viviendas afectadas y dice no haber detectado niveles preocupantes para la salud. Pero los habitantes no confían en estos estudios. La mayoría de ellos explican que sienten dolor de cabeza, tos persistente y picor de ojos. Se muestran preocupados por los efectos que pueda tener en la salud los tóxicos vertidos sobre su pueblo, que en un primer momento obligaron a desalojar a 2.000 personas. El tren transportaba materiales peligrosos y se dirigía de Pensilvania a Illinois.