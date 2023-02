Un cometa verde se aproxima a 42 millones de kilómetros de la Tierra

Su nombre científico es C/2022 E3 (ZTF), pero no han tardado en bautizarlo como “cometa verde”. Este viajero celeste de tonalidad peculiar ha acaparado la atención no solo de la comunidad científica, sino también de todos los aficionados a la astronomía. Hace más de 50.000 años que no se acercaba a la tierra y hoy es el último día para avistarlo. Se encuentra a una distancia de unos 42 millones de kilómetros. Es singular por su composición química; carbono diatómico y cianógeno son los dos compuestos que le dan su color característico.