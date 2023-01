Boris Johnson asegura que Putin le amenazó con un misil, Rusia lo niega

El Kremlin desmiente las declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson, quien acusó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de haberle amenazado con un ataque de misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes del comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Putin dijo a Johnson que si Ucrania ingresaba en la Alianza Atlántica, "el potencial emplazamiento de misiles de la OTAN o de EEUU junto a nuestras fronteras significaría que cualquier misil podría llegar a Moscú en breves minutos".

El ex primer ministro británico declaró a la BBC que Putin le dijo que no quería lastimarle pero que podría atacarle con un misil, algo que "solo tomaría un minuto". La amenaza, según ha contado Johnson en un programa de la BBC, se hizo antes de la invasión a Ucrania, después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que la guerra sería una "catástrofe total".