Metrópolis dedica su emisión a la creadora polaca Goshka Macuga (Varsovia, Polonia, 1967). Su obra propone relecturas de los relatos históricos heredados. En 1989, el año en que cae el Muro de Berlín, Macuga se traslada a Londres, donde continuará su formación y donde reside desde entonces. Se analiza la exposición "Goshka Macuga. En movimiento", comisariada por Neus Miró en la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, y en concreto, tres instalaciones emblemáticas realizadas entre 2009 y 2011: Plus Ultra (Más allá), The Nature of the Beast (La naturaleza de la bestia) y Untitled (The Letter) (Sin título (La carta)). Además, Macuga ha establecido un diálogo con la obra de Antoni Tàpies, traducido en una gran intervención en uno de los muros de la exposición.

También se entrevista a la comisaria Neus Miró que explica algunas de las ideas recurrentes de Macuga, como el concepto de "réplica", en este caso del Pabellón de la República construido en Barcelona con ocasión de los Juegos Olímpicos de 1992.