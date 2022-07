“Aspirantes, bienvenidos al espectáculo de vuestras vidas. Aquí vais a adentraros en el único restaurante del mundo en el que la comida suena y la música sabe. Vais a sentir mucha satisfacción… o debería decir… ¡SATISFACTION”, ha dicho en voz en off Jordi. Apenas unos segundos después, hemos descubierto el lado más rockero de los jueces de MasterChef. Y, sobre todo, hemos sido testigos de cómo Pepe hacía realidad su sueño de sentirse el líder de los Rolling Stones de MasterChef. Con guitarra en mano, un sombrero de pinchos y un look con plumas, Pepe ha disfrutado de un momento de lo más rockero con una actuación musical increíble. “Buah, Pepe, lo he visto salir en plan maquillado… si es que se mueve como el de los Rolling Stone. O sea yo no sabía que tenía esos movimientos y esa elasticidad”, ha señalado María Lo.

"Todo el mundo sabe lo muchísimo que admiro a los Rolling Stone, así que poder cantar este temazo sobre un escenario acompañado de las mejores voces de Broadway, Las Vegas y Europa es mucho más de lo que nunca soñé”, ha confesado Pepe. La prueba de exteriores se ha celebrado en WAH, un espectáculo para los sentidos.