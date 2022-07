“Me hacéis recordar uno de los mejores momentos de mi vida -y el peor- sobre todo en esta prueba, que me hicisteis sufrir un montón”, ha señalado la ganadora de MasterChef Celebrity 5 Raquel Meroño al regresar a las cocinas del programa. Y es que en este primer reto de la noche, los aspirantes se enfrentaban a la prueba de la puja. Debían entregar minutos de su tiempo de cocinado a cambio de el ingrediente principal con el que querían cocinar. Si bien Claudia ha sido la primera en enzarzarse en una puja arriesgada, la competición más interesante no se ha producido hasta que no ha entrado en la ecuación Patricia.

Jordi ha levantado la campana de las patitas de gallina, que contaban con un precio de salida de 25 minutos. Patricia ya había preparado este plato en MasterChef y el resultado no había sido del todo bueno. Pero en cuanto sus compañeros la han pinchado un poco y la han animado a pujar, enseguida ella ha levantado la cuchara. “Total, mal ya lo he hecho… peor no creo que lo haga”, ha indicado. Al ver que Verónica no levantaba la cuchara, Claudia ha alzado la suya. “Ya verás tú, ya verás”, ha chillado Patricia. Patricia ha vuelto a levantar la cuchara y sus compañeros no ha podido evitar seguir instando a Claudia a proponer una oferta mejor. “Cállate, demonio”, le ha gritado Patricia a David. Sin duda, la aspirante quería cocinar con este ingrediente y por eso no se ha dejado avasallar. “¿45 quién? ¿Alguien da 45?”, preguntaba Pepe en el que ha sido uno de los momentos más hilarantes de la noche. “No”, respondía Patricia haciendo un puchero. Pero poco le ha durado la negativa después de que Jordi le recordara que ella era una valiente. Finalmente ha sido Claudia la que se ha llevado in extremis las patitas de gallina al entregar 50 minutos de su tiempo para cocinarlas.