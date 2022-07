El aspirante dice que el demonio empieza a despertarse, pero sabe controlarlo a la perfección y se salió de las cocinas para tranquilizarse

Adrián tampoco no pudo no ha ocultado sus dudas y sus inseguridades en ningún momento de la prueba. Al ver que no conseguía dar las órdenes correctas, ha parado momentáneamente a los dos equipos para hablar con ellos. “Es de inteligentes avisar cuando se está desbordado. Estoy desbordado ahora mismo y me tenéis que echar un cable. No he estudiado nunca y no se me quedan las elaboraciones en la cabeza. Si me ayudáis un poco lo sacamos adelante. Yo voy a hacer todo lo posible para que sea así”, ha explicado. Ante estas palabras, todos sus compañeros han tenido una actitud ejemplar y han tratado de ayudarlo en todo lo que han podido. No hemos escuchado ninguna queja ni reproche hacia el liderazgo de Adrián, sino todo lo contrario: entre todos, han intentado poner su granito de arena para que Adrián encontrara su lugar y pudiese dar órdenes.