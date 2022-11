Mapi - ¿Por qué no se electrocutan los pájaros?

Para entenderlo, tenemos que explicar algo sobre la electricidad. Para que la corriente circule, debe existir un camino cerrado, un ida y vuelta de electrones que puede ser por otro cable o por tierra. Normalmente, las aves se posan sobre un solo cable de alta tensión, sin tocar nada más, ni la tierra ni otro cable. La corriente siempre escogerá el camino más fácil y entre seguir por el cable que casi no tiene resistencia y atravesar el cuerpo del ave que sí la tiene pues elige lo primero. Por eso el pájaro no se queda electrocutado, porque la electricidad pasa de entrar en ellos. Pero ojo, si eres un pájaro un poco grande, no vayas a tocar otro cable porque te convertirás en pollo asado. Más de 200 000 aves de gran envergadura mueren electrocutadas al año