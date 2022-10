Mapi - ¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos?

Intenta hacerte cosquillas. No funciona, ¿verdad? La explicación tiene que ver con el modo en que percibimos el movimiento. La parte de tu cerebro que vigila el control motor de tu cuerpo sabe perfectamente dónde está tu mano y también sabe que pretendes hacerte cosquillas con ella. Predecir la sensación la anula por completo. Deja de ser algo incontrolable y desaparece el factor sorpresa. Tu cerebro sabe que esa mano es tu propia mano. Sabe que no es una amenaza. Así que no reacciona. Por eso no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos, porque no podemos pillarnos por sorpresa.