Mapi - ¿Por qué los insectos van a la luz?

Doctor Fisión, divulgador científico y especialista en física y astrofísica, nos explica por qué los insectos van a la luz. Es matemático, enciendes una bombilla y a los cinco minutos, todo se llena de bichos. ¿Sabes por qué los insectos caen en esta trampa? Es porque se sienten atraídos por la radiación infrarroja que emiten estas bombillas. Actualmente no tenemos una explicación científica convincente para este fenómeno, pero la popularización de bombillas LED ha arrojado luz, nunca mejor ducho, sobre este fenómeno y es que este tipo de iluminación artificial casi no emite radiación infrarroja y los insectos no se sienten tan atraídos por ella. ¿Será que están en contra del ahorro energético?