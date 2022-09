Javier Traité, historiador y divulgador, explica a Mapi, la reina del conocmiento de TVE, dónde se creó la comida rápida. Parece reciente, pero es otra de esas cosas que llevamos siglos haciendo. La comida rápida es inherente a las sociedades urbanas antiguas. Donde había una gran población concentrada, que no podían cultivar su alimento, alguna solución había que darles para comer. Encontramos ejemplos en las ciudades romanas, que rebosaban de esas cauponas, esas tascas o tabernas a las que los romanos iban a tomarse unos caracoles o unos vinos y se iban a su casa. Igual en las medievales, como en Londres del siglo XII, donde había restaurantes junto al río y, cuando la gente no tenía espacio o tiempo para comer, iban allí ricos y pobres y tenían un menú según su presupuesto. Y no olvidemos a los vendedores ambulantes. Hombres y mujeres que iban con sus carromatos vendiendo pasteles de carne o de pescado que enloquecían a los estudiantes y que la gente compraba incluso desde las ventanas de su casa. Así que el origen de la comida rápida se sitúa en las ciudades de la antigüedad. Pero, como siempre, nuestra referencia cercana es la antigua Roma.